Uber испытал доставку еды дронами

Сервис по доставке еды Uber Eats успешно протестировал первую доставку с помощью дронов в условиях плотной городской доставки. Соответствующая технология была предоставлена стартапом ModalAI из Сан-Диего.

Дрон VOXL управлялся через сотовую связь 4G. Платформа ModalAI позволяет обеспечить доставку груза даже в том случае, когда оператору недоступно изображение с камеры дрона и при временной потере GPS-сигнала.

В результате, дрон успешно доставил все заказы по адресам. Как отметил директор Uber Elevate, использование дронов в США — это непростая задача из-за высоты зданий и дальних расстояний, выходящих за пределы обычного дистанционного управления.