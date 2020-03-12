Uber начнет массово замораживать аккаунты водителей и пассажиров, заболевших коронавирусом

По словам представителей компании, учетные записи будут заморожены на две недели в том случае, если выяснится, что у пользователей приложения Uber либо был контакт с зараженными, либо если их собственные анализы подтвердят наличие заболевания. В случае, если водители Uber будут принудительно помещены на двухнедельный карантин из-за подозрений на коронавирус, они еще будут обязаны выплатить определенную компенсацию.

Стоит отметить, что на сегодняшний Uber уже заморозила более 200 аккаунтов в Мексике в связи с подозрением на коронавирус. Сейчас же агрегатор такси намерен использовать данный метод по всему миру.