Uber научит водителей-мигрантов разговаривать на нужном языке

Представители компании заявили, что такое решение было приятно в связи с тем, что на европейских рынках такси, курьеров и сервисов доставки не хватает рабочих рук из местных жителей. При этом доля водителей-мигрантов в некоторых городах составляет до 90%. И чтобы дать им работу в своём сервисе, Uber запускает совместную программу с компаний Rosetta Stone, которая специализируется на разработке лингвистических курсов.

Все языки будут интегрированы в известное водителям приложение Uber и адаптированы под конкретный рынок. Языковые курсы станут одновременно и стимулом возвращения в профессию людей, бросивших или потерявших работу из-за пандемии, для этого компания будет выплачивать некие бонусы.

Коснётся ли это нововведение России неизвестно.