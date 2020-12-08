Uber продал разработку беспилотных авто после смертельного ДТП

Новый владелец получит от Uber не только все наработки, собранные в рамках работы подразделения Advanced Technology Group (ATG), но и 400 млн долларов инвестиций, сообщается на сайте Aurora. Взамен платформа получит собственную долю акций своего экс-конкурента, а также одно место для своего представителя в совете директоров.

Напомним, что Uber в своё время была одним из пионеров в сфере автомобилей с автопилотом. Но из-за постоянной спешки при внедрении всё новых технологий, компания допустила ряд ошибок, одна из которых оказалась фатальной. В 2018 году из-за невнимательности тестового водителя и ошибки в работе бортового компьютера, автомобиль Uber устроил смертельное ДТП. После этого компания так и не оправилась до конца, результатом чего и стала продажа ATG.