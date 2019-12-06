Uber раскрыл количество жалоб на сексуальное насилие со стороны своих водителей

Важно отметить, что отчет охватывает период с 2017 по 2018 года включительно. В течение данного промежутка времени, Uber получила около 6 тыс жалоб на сексуальные домогательства, при этом практически половина из них была подана не пассажирами, а водителями автомобилей. В течение этих же двух лет компания столкнулась с 464 случаями реальных изнасилования со стороны водителей и 587, когда была совершена лишь попытка.

Также компания рассказала, что с 2017 по 2018 года 107 американцев погибли при использовании Uber в авариях. Что интересно, около 30% происшествий с летальным исходом были связаны с неосторожностью пешеходов.