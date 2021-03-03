Наука и технологии
Сегодня в 16:08
Uber создала новую компанию для производства роботов-курьеров
В конечном итоге новый бренд намерен иметь в парке десятки тысяч автономных робокурьеров
В сети появилась информация о том, что компания Uber выделит подразделение, занимающееся производством роботов-курьеров, в отдельное предприятие.
Называться новообразованная компания будет Serve Robotics, сообщает TechCrunch. Уже известно, что стартап прямо сейчас занят привлечением финансов в первом раунде инвестций. При этом представители компании отказались давать какие-либо детальные данные.
Сообщается, что штат Serve Robotics состоит из 60 человек. Штаб-квартира стартапа расположена в Сан-Франциско, но также имеются офисы в Лос-Анджелесе и Ванкувере. Ожидается, что в конечном итоге парк роботов будет увеличен с нескольких десятков до десятков тысяч.
Отметим, что пандемия COVID-19 вынудила Uber снизить фокус на некоторых своих проекта. Так, например, компания уже отказалась от создания беспилотных автомобилей и аэротакси.