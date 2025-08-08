Uber столкнулся с почти полумиллионом жалоб на сексуальные домогательства с 2017 по 2022 год

Uber столкнулся с почти полумиллионом жалоб на сексуальные домогательства с 2017 по 2022 годЗвучит как начало громкого скандала
Это эквивалентно примерно одному инциденту каждые восемь минут. При этом компания официально раскрыла лишь 12 522 случая серьезных нападений за тот же период.
Расследование основано на закрытых судебных материалах, интервью с бывшими и нынешними сотрудниками, а также внутренней документации, собранной в рамках масштабного иска против Uber.
По словам главы службы безопасности Uber в США, около 75% жалоб касались «менее серьезных» инцидентов — флирта, комментариев о внешности и нецензурных высказываний.
Но The New York Times отмечает, что многие рекомендации по усилению безопасности были отвергнуты, включая камеры в салоне и возможность выбора водителя по полу.
Некоторые водители, ранее уличенные в неподобающем поведении, продолжали работать и совершали новые нападения.
Несмотря на заявления Uber о 99,9% безопасных поездок, данные подчеркивают систематические проблемы и приоритет компании на рост, а не безопасность пассажиров.