Uber вновь разрешили тестировать беспилотники после смертельного ДТП

Так, в марте далекого 2018 года беспилотник Uber насмерть сбил человека, после чего компании запретили подобные тестирования. Самое неприятное во всей этой ситуации то, что в ходе расследования было выяснено, что системы автомобиля обнаружили пешехода за шесть секунд до столкновения, но из-за отключения внутренней системы экстренного торможения, автомобиль продолжил движение в сторону человека. К слову, разработчики отключили данную систему, так как она слишком часто подавала ложные сигналы, мешающие тестированию.

И вот, спустя два года, Uber Advanced Technologies Group вновь получила разрешение на использование беспилотных автомобилей — случилось это благодаря Калифорнийскому департаменту транспорта, который и выдал необходимый документ. Правда, сама компания заявила, что в ближайшее время в ее планы не входит возобновление тестирования беспилотников на улицах штата.