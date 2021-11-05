Uber впервые за 12 лет существования принесла прибыль

Так, после «списания» всех затрат на амортизацию, налоговые выплаты и прочее, у компании осталось 8 млн долларов прибыли. Для сравнения, за тот же третий квартал, но уже 2020 года, компания зафиксировала лишь убыток на 625 млн долларов.

Что интересно, вместе с этим Uber заявила и о первой прибыли от бизнеса доставки еды из ресторанов и кафе. По словам представителей компании, следующим на очереди к безубыточности является бизнес по доставке продуктов питания из магазинов.

Стоит отметить, что корпорация смогла добиться снижения времени ожидания машины пассажирами. Если в марте 2021 года речь шла о 7 минутах, то сейчас лишь о 5 минутах.