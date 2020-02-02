Uber заблокировал пользователей с подозрениями на коронавирус

Сообщается, что компания узнала от представителя министерства здравоохранения страны о том, что сервис был использован потенциальным больным коронавирусом, который вступил в контакт с двумя таксистами. ”С момента первой поездки данного пользователя, 240 пользователей совершали поездки с этими водителями”, - официально заявили в компании.

Таким образом, ссылаясь на собственные протоколы, компания заявила о временной деактивации аккаунтов двух водителей, а также порядка 240 пользователей, которые пользовались услугами сервиса с потенциально зараженными таксистами. Отметим, что на сегодняшний день случаи заражения в Мексике пневмонией нового типа не подтвердились.