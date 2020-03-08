Uber заплатит компенсацию таксистам, которые заразились коронавирусом

”Мы поддерживаем водителей и курьеров, у которых диагностирован COVID-19 или которые размещены в карантине органами здравоохранения. Водители и курьеры, оказавшиеся в этих ситуациях, получат компенсацию на срок до 14 дней”, - поделился Эндрю Макдональд.

Согласно данным издания Reuters, на сегодняшний день компенсации уже были выплачену нескольким таксистам в США, Мексики и Великобритании. Кроме того, в ближайшее время на выплаты могут рассчитывать водители всех стран, в которых функционирует сервис.