Uber запускает подводное такси

Удовольствие окажется недешёвым — поездка на двоих обойдётся в 3 тысячи долларов. В эту цену входит доставка от места заказа и обратно к нему, поездка на вертолёте до острова Херон или на гибдросамолёте от Порта Дугласа и часовая прогулка на субмарине.

Если пилотные испытания ScUber окажутся успешными и сервис будет пользоваться спросом, то Uber может запустить его на постоянной основе.