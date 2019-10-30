Uber запустит доставку еды при помощи дронов

Представители компании рассказали, что интересной особенностью новой разработки является ее схема: дрон от Uber будет выполнен по типу гексакоптера и конвертоплана, благодаря чему летательный аппарат будет совершать как вертикальный взлет, так и посадку на манер привычных всем самолетов. При всем при этом во время полета устройство сможет вести себя и как самолет, и как вертолет — это и является отличительной особенностью новой разработки компании.

Еще одним моментом, на котором сделали акцент представители Uber, является тот факт, что устройство не будет доставлять еду от автомобиля курьера до дома — вместо этого дрон наоборот, будет доставлять еду из места упаковки до автомобиля курьера.

По планам компании, тестирование дрона начнется следующим летом, пока лишь в одном городе — Сан-Диего. Больше деталей о проекте ожидается в самое ближайшее время.