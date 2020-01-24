"Убийца" Mi Band обзавелся официальной датой анонса

Так, еще в рамках презентации Realme 5i глава индийского подразделения компании Мадхав Шет подтвердил факт того, что его компания занимается созданием своего первого фитнес-браслета. Единственное, что известно об устройстве наверняка, так это то, что оно будет поставляться с ремешком желтого цвета. Также до последнего в качестве даты анонса назывался достаточно расплывчатый срок — 1 квартал текущего года. Но сейчас в сети появилась более свежая информация, касающаяся даты анонса устройства. Так, в рамках последнего эпизода подкаста AskMadhav, у главы Realme спросили, когда же будет запущен условный Realme Band. На это господин Шет ответил, что случится это уже совсем скоро — в феврале.