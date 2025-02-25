«Убийца» Starlink из Китая заработает в 30 новых странах. В том числе и в Казахстане

SpaceSail планирует вывести на орбиту 648 спутников в 2024 году, а к 2030-му их число должно достичь 15 000.

Для сравнения, у Starlink сейчас около 7000 спутников, а цель — 42 000 аппаратов. Китай активно финансирует развитие спутниковых технологий и уже запустил рекордные 263 низкоорбитальных спутника за год.

Расширение SpaceSail привлекло внимание западных аналитиков. Исследователи опасаются, что Пекин может использовать спутниковый интернет для усиления своего цифрового влияния.

В то же время Бразилия ведет переговоры не только со SpaceSail, но и с Kuiper Джеффа Безоса и Telesat, пытаясь обеспечить высокоскоростной интернет в удаленных регионах.