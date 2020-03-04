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"Убийцы" Apple Watch будут работать на базе операционной системы от Google
Что, в принципе, не особо-то и удивительно
В последние несколько месяцев множество производителей активизировались в разработке собственных “умных” часов. Исключением не стала и Oppo, которая готовит собственные “убийцы” Apple Watch. Об устройстве от китайской компании известно достаточно много, но буквально недавно появилась информация о том, что смарт-часы будут работать на базе операционной системы от Google — Wear OS.
Также в сети появилась информация и о дисплее Oppo Watch — устройство будет иметь дисплей близкой к квадрату формы и с изогнутыми со всех сторон краями. Его размер составит 1,91 дюйма, а плотность пикселей будет находиться на уровне 326, благодаря чему человеческий глаз вряд ли сможет уловить отдельные пиксели на экране. Помимо этого в сети появилась информация о 100-процентном охвате цветового пространства DCI-P3.
Напомним, что судя по последним данным, “умные” часы от Oppo получат все основные функции современных фитнес-браслетов, а также полноценный датчик ЭКГ со смарт-функциями. Касательно цены устройства никакой точной информации пока нет, но вероятнее всего, стоить они будут не более 300 долларов.