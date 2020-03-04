"Убийцы" Apple Watch будут работать на базе операционной системы от Google

Также в сети появилась информация и о дисплее Oppo Watch — устройство будет иметь дисплей близкой к квадрату формы и с изогнутыми со всех сторон краями. Его размер составит 1,91 дюйма, а плотность пикселей будет находиться на уровне 326, благодаря чему человеческий глаз вряд ли сможет уловить отдельные пиксели на экране. Помимо этого в сети появилась информация о 100-процентном охвате цветового пространства DCI-P3.