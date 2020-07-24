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"Убийцы" Apple Watch из Китая перейдут на Wear OS для продажи в Европе

Пожалуй, лучшее решение, которое компании-производителю стоило принять изначально
Весной 2020 года Oppo анонсировала новых “убийц” Apple Watch прямиком из Китая, которые получили крайне незатейливое название - Oppo Watch. “Умные” часы получились достаточно интересными, но было у них два недостатка: работали они на базе ColorOS и вышли часы только в Китае, что автоматически делало их малопригодными для глобального рынка. Судя по всему, уже совсем скоро, 31 июля, оба недостатка будут решены, ведь Oppo Watch перейдут на Wear OS для продажи в Европе.

Что интересно, изначально многие пользователи ждали именно появления операционной системы от Google в “умных” часах компании, в связи с чем сильно расстроились, узнав, что работают они под управлением собственной оболочки.

Oppo, конечно, копировала дизайн Apple Watch без какого-либо стеснения

Если же говорить о железной составляющей устройства, то для глобального рынка никто ничего менять не будет в этом плане: часы все также будет оснащаться 1,6-дюймовым или 1,91-дюймовым (в зависимости от размера девайса) изогнутым AMOLED-дисплеем, а также процессором Snapdragon Wear 2500, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. Oppo Watch также получат NFC-чип, что должно принести в часы Google Pay, а также технологию eSIM и время автономной работы до 21 дня. К сожалению, цена устройства на глобальном рынке все еще остается неизвестной.