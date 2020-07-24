"Убийцы" Apple Watch из Китая перейдут на Wear OS для продажи в Европе

Если же говорить о железной составляющей устройства, то для глобального рынка никто ничего менять не будет в этом плане: часы все также будет оснащаться 1,6-дюймовым или 1,91-дюймовым (в зависимости от размера девайса) изогнутым AMOLED-дисплеем, а также процессором Snapdragon Wear 2500, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. Oppo Watch также получат NFC-чип, что должно принести в часы Google Pay, а также технологию eSIM и время автономной работы до 21 дня. К сожалению, цена устройства на глобальном рынке все еще остается неизвестной.