UBTech увеличит выпуск гуманоидных роботов в 10 раз

Опубликовано 21 ноября 2025, 22:361 мин.
UBTech увеличит выпуск гуманоидных роботов в 10 разВ 2026 году
Китайская компания UBTech Robotics объявила о планах значительного увеличения производства гуманоидных роботов. В следующем году компания намерена собрать до 5000 единиц, что в десять раз превышает текущие показатели. Еще через год, в 2027 году, выпуск планируется удвоить до 10 000 роботов.
По словам представителей компании, рост производства стал возможен благодаря эффекту масштаба и развитой производственной цепочке в Китае. Эти факторы ежегодно сокращают себестоимость сборки на 20−30 процентов.
В текущем году UBTech рассчитывает поставить заказчикам 500 промышленных роботов. Для сравнения, в прошлом году было поставлено только 10 таких устройств. Спрос на продукцию значительно опережает текущие производственные мощности компании.
Ожидается, что к периоду с 2027 по 2030 год стоимость производства одного робота может снизиться до отметки ниже 20 000 долларов США. Модель Walker S2, выпускаемая компанией, обладает функцией самостоятельной замены батареи.