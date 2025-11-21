UBTech увеличит выпуск гуманоидных роботов в 10 раз

По словам представителей компании, рост производства стал возможен благодаря эффекту масштаба и развитой производственной цепочке в Китае. Эти факторы ежегодно сокращают себестоимость сборки на 20−30 процентов.

В текущем году UBTech рассчитывает поставить заказчикам 500 промышленных роботов. Для сравнения, в прошлом году было поставлено только 10 таких устройств. Спрос на продукцию значительно опережает текущие производственные мощности компании.

Ожидается, что к периоду с 2027 по 2030 год стоимость производства одного робота может снизиться до отметки ниже 20 000 долларов США. Модель Walker S2, выпускаемая компанией, обладает функцией самостоятельной замены батареи.