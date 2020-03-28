Ученая рассказала, какой предмет необходимо дезинфицировать в поездках во время коронавируса

Ученая отметила, что вирусы способны способны быть активными на непористых поверхностях, например на пластике. Напомним, что благодаря исследованиям специалистов стало очевидно, что коронавирус способен выживать на пластике порядка трех дней. Соррелл настоятельно порекомендовала дезинфицировать паспорт даже в том случае, если для его обложки был использован другой материал.

Она поделилась, что для эффективной дезинфекции подойдет 60-процентный спиртовой раствор.