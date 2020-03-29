Так, в ходе разговора ученая рассказала о безопасности российского лекарства от коронавируса, отметив, что оно способно предоставить организму дополнительное время на борьбу с вирусом, в связи с чем вероятность выздоровления становится выше. Однако по словам специалиста, “Мефлохим” нельзя назвать полной победой на коронавирусом нового типа.

”В России решили применять препарат с более подходящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая новость. Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы победили заболевание”, — отметила ученая.