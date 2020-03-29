Наука и технологии
Сегодня 11:29
Ученая рассказала о безопасности российского лекарства от коронавируса
Речь о противомалярийном лекарстве "Мефлохим"
Напомним, что нескольким ранее представители Федерального медико-биологического агентства официально представили схему лечения коронавирусной инфекции, которая базируется на противомалярийном лекарстве “Мефлохим”. РИА Новости побеседовали с доктором биологических наук, профессором Школы системной биологии GMU Анчой Барановой на тему применения данного лекарства.
Так, в ходе разговора ученая рассказала о безопасности российского лекарства от коронавируса, отметив, что оно способно предоставить организму дополнительное время на борьбу с вирусом, в связи с чем вероятность выздоровления становится выше. Однако по словам специалиста, “Мефлохим” нельзя назвать полной победой на коронавирусом нового типа.
”В России решили применять препарат с более подходящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая новость. Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы победили заболевание”, — отметила ученая.