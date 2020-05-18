Ученая рассказала об отличиях поразившего Россию подвида коронавируса от других

Так, по ее словам, так называемый “ирано-европейский” штамм COVID-19, который и распространился в России является более заразным, в отличие от других. Отметим, что основываясь на международной карте распространения SARS-CoV-2, на сегодняшний день учеными было выявлено 30 штаммов. Так, распространение инфекции, по предварительным данным, выглядит так: Китай-Иран-Европа-Россия.

Помимо повышенной заразности штамм, распространившийся в России, имеет больше бессимптомных переносчиков.”Исследователи заражали одну и ту же клеточную культуру в одной и той же концентрации китайским и азиатским штаммами. Оказалось, что разница между ними в вирулентности, то есть в производстве вирусных частиц, в 270 раз. То есть азиатский штамм SARS-CoV-2 менее заразен, чем европейский”, — рассказала Баранова.