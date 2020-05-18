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Ученая рассказала об отличиях поразившего Россию подвида коронавируса от других

Он более заразный
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала об отличиях поразившего Россию подвида коронавируса от других.

Так, по ее словам, так называемый “ирано-европейский” штамм COVID-19, который и распространился в России является более заразным, в отличие от других. Отметим, что основываясь на международной карте распространения SARS-CoV-2, на сегодняшний день учеными было выявлено 30 штаммов. Так, распространение инфекции, по предварительным данным, выглядит так: Китай-Иран-Европа-Россия.

Помимо повышенной заразности штамм, распространившийся в России, имеет больше бессимптомных переносчиков.”Исследователи заражали одну и ту же клеточную культуру в одной и той же концентрации китайским и азиатским штаммами. Оказалось, что разница между ними в вирулентности, то есть в производстве вирусных частиц, в 270 раз. То есть азиатский штамм SARS-CoV-2 менее заразен, чем европейский”, — рассказала Баранова.

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