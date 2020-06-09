Ученая рассказала, по какому принципу клещи выбирают свою жертву

Так, по словам ученой, клещи обращают внимание на тех людей, которые имеют сильный запах. Словом, скорее всего, это будет взрослый мужчина, что связано с интенсивностью его метаболизма.

Также Тикунова отметила, что теплая погода во многих российских регионах привела к усилению активности данных животных. Так, в столице клещи уже успели укусить порядка тысячи человек. Врач отметила, что наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация, которая, к слову, должна быть осуществлена как минимум за 2,5 месяца до прибытия в неблагополучную зону.