Ученая рассказала, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

Так, по словам ученой, сильный и продолжительный иммунитет способен сформироваться лишь у 7-8% переболевших коронавирусом нового типа. Кроме того, она отметила, что часто формирование устойчивого иммунитета происходит у переболевших COVID-19 в тяжелой форме.

Она также отметила, что порядка 7-8% зараженных побороли коронавирус с помощью интерферонов, без выработки антител. В таком случае, по словам эксперта, иммунитет к инфекции не вырабатывается. У остальных же переболевших иммунитет к коронавирусу формируется разной силы. Баранова отметила, что у 40% он довольно слабый.