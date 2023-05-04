Ученик превзошёл учителя: чат-бот Bing научился работать не только с текстом, но и с картинками

Ученик превзошёл учителя: чат-бот Bing научился работать не только с текстом, но и с картинкамиЖдём подобного и от ChatGPT
Microsoft объявила о ряде новых функций для своего чат-бота внутри Bing, включая возможность визуального поиска с использованием изображений вместо текста.
Компания также сняла ограничения на использование ИИ-инструмента, сделав его доступным для всех пользователей.
Обновлённый Bing, представленный в феврале после успеха ChatGPT от OpenAI, получил множество улучшений, таких как возможность бронирования столиков в ресторанах, поиск фильмов, сохранение истории чата, а также переход от текстового поиска и чата к основанному на изображениях.
Последнее позволит пользователям выполнять визуальный поиск в чате, загружая изображения и ища контент, связанный с ними.
К другим визуальным обновлениям относятся ответы на основе изображений, такие как диаграммы и графики, а также возможность получать ответы в разных форматах.
Сообщается, что Microsoft объединила Bing Image Creator с Bing Chat, позволяя пользователям создавать текстовый и визуальный контент в одном месте. Image Creator теперь будет доступен на более чем 100 языках.