Ученик превзошёл учителя: чат-бот Bing научился работать не только с текстом, но и с картинками

Компания также сняла ограничения на использование ИИ-инструмента, сделав его доступным для всех пользователей.

Обновлённый Bing, представленный в феврале после успеха ChatGPT от OpenAI, получил множество улучшений, таких как возможность бронирования столиков в ресторанах, поиск фильмов, сохранение истории чата, а также переход от текстового поиска и чата к основанному на изображениях.

Последнее позволит пользователям выполнять визуальный поиск в чате, загружая изображения и ища контент, связанный с ними.

К другим визуальным обновлениям относятся ответы на основе изображений, такие как диаграммы и графики, а также возможность получать ответы в разных форматах.

Сообщается, что Microsoft объединила Bing Image Creator с Bing Chat, позволяя пользователям создавать текстовый и визуальный контент в одном месте. Image Creator теперь будет доступен на более чем 100 языках.