Ученики одной из школ совместно провели выпускной в онлайн-игре из-за карантина

Учитывая, что обычно окончание учебного года в Японии приходится на конец марта, в 2020 году ученики одной из начальных школ страны были вынуждены провести выпускной в смоделированном в Minecraft актовом зале. Что интересно, были и те школы, которые все же провели выпускные вечера в более привычном формате, правда ограничили количество участников церемоний.

Напомним, что согласно официальным данным, прямо сейчас на территории Японии зарегистрировано 833 случая заболевания коронавирусом, при этом количество погибших от инфекции достигло 27 человек, а 139 человек выздоровели. При этом, судя по словам экспертов, пик эпидемии в стране уже позади.