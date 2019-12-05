Наука и технологии
Сегодня 19:00
Ученые будут лечить рак искусственно выведенным вирусом оспы
Уже объявлено о начале испытаний на людях
В самое ближайшее время начнутся испытания нового потенциального средства против рака, разработкой которого занималась известная австралийская биотехнологическая компания Imugene. При этом испытания пройдут на людях — об этом объявил американский онколог Юман Фон, отдельно отметив, что лекарство представляет из себя искусственно созданный вирус оспы.
Важно понимать, что на самом деле это уже далеко не первый опыт, в рамках которого ученые создавали противоопухолевые вирусы — генетически модифицированная версия вируса герпеса уже давно была успешно протестирована и одобрена для лечения меланомы.
Создатели же нового вируса делятся надеждами на то, что их разработка не только поможет уничтожить раковые клетки, но и улучшит распознаваемость измененных клеток лимфоцитами. Но при этом все еще рано говорить о заметном прорыве в медицине по части лечения рака — как никак, созданный в лаборатории вирус до этого испытывался лишь на модельных животных с ослабленным иммунитетом. Вполне вероятно, что иммунитет человека просто уничтожит его до того, как он начнет действовать по назначению.