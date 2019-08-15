Ученые научат роботов чувствовать "боль"

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Они научили их ощущать повреждения, после чего роботы самолично начали восстанавливаться, без какой-либо помощи со стороны человека. Так, ученые уже разработали новый тип полимеров, которые восстанавливаются при повышенном нагреве, создавая тем самым новые связи. Процесс восстановления занимает от нескольких секунд до пары недель, в зависимости от степени повреждения.



Напомним, что на сегодняшний день только в Великобритании на ремонт роботов тратится более 400 млн долларов. Появление новой технологии может помочь избавиться от части расходов, говорят ученые."}},{"id":"5e6d792a-f531-4deb-86b1-1eeb276d55f0","type":"snippet","attributes":{"js":null,"css":null,"html":"\u003ciframe width=\"640\" height=\"360\" allow=\"autoplay\" src=\"https://ferra.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1286486\u0026player_template_id=10735\" allowfullscreen frameborder=\"0\"\u003e\u003c/iframe","description":"","provider":"eagle","amp":"\u003camp-iframe src=\"https://ferra.media.eagleplatform.com/index/player?record_id=1286486\u0026player_template_id=10735\" width=\"640\" height=\"360\" layout=\"responsive\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin\" allowfullscreen\u003e \u003c/amp-iframe\u003e"}}]}}},"search_result":{"data":null},"horoscope":{"data":null},"image":{"data":{"id":"ae86c475-84b2-45d4-990c-dd9d925f1920","type":"image","attributes":{"align":null,"caption":null,"credits":null,"versions":{"social_network":{"rel_url":"/imgs/2019/08/15/09/3517838/269786fc7d4c61115db1930e4aa339d2f6939e1a.png","width":1200,"height":630,"size":953300},"social_vk":{"rel_url":"/imgs/2019/08/15/09/3517838/c92e83a90630cb11ec9752b99d673c44fc381059.png","width":537,"height":240,"size":210166},"thumbnail":{"rel_url":"/imgs/2019/08/15/09/3517838/a3780fb5b920b5b04769774f6c269eaf1acd8ec8.png","width":50,"height":28,"size":3228},"original":{"rel_url":"/imgs/2019/08/15/09/3517838/a63d4bc999e60936ddb648f4c2bf4656ca457b6f.png","width":1366,"height":768,"size":1221606}}}}},"number":{"data":null},"opinion":{"data":null},"person_meta":{"data":null},"photo_gallery":{"data":null},"read_more":{"data":{"id":"faabc730-7071-4bb3-92c3-e04fa9efe799","type":"readMore","attributes":{"align":null,"topic_ids":["693ad742-8eaf-4fc8-844b-72cc585b1d64","5b48261b-7961-4048-a168-553a309c7296"]}}},"shop_meta":{"data":null},"seo_meta":{"data":null},"video":{"data":null},"review":{"data":null},"event":{"data":null}}}},".1":{"$isInitialRendering":true},".1.0":{"discussedFeed":{"data":[{"id":"bd8ef128-c489-4dce-b1be-f8218d071044","type":"topic","attributes":{"topic_type":"news","headline":"Учёные назвали самое одинокое поколение людей","headline_size":null,"headline_color":"","alternative_headline":"Это люди, которым сейчас от 23 до 38 лет","alternative_headline_size":null,"alternative_headline_color":"","list_headline":null,"announce":"Социологи провели исследование и выяснили, люди какого поколения самые одинокие. Чтобы определить «степень одиночества», учёные ориентировались на наличие друзей и приятелей у опрошенных.","published_at":"2019-08-03T16:45:53.000Z","updated_at":"2019-08-03T16:46:28.327Z","slug":"uchyonye-nazvali-samoe-odinokoe-pokolenie-lyudei","link":"/news/techlife/uchyonye-nazvali-samoe-odinokoe-pokolenie-lyudei-03-08-2019.htm","ad_label":null,"is_advertise":false,"is_ads_disabled":false,"is_premium":false,"is_comments_disabled":false,"is_has_contents":false,"is_visible":true,"wiki_tags":["gc"],"comments_count":46,"shares_count":58},"relationships":{"image":{"data":{"id":"9e76110c-4e96-4341-b110-db16a94029c9","type":"image"}}}},{"id":"77d8cd6f-0904-465f-99eb-9eef2c48bd19","type":"topic","attributes":{"topic_type":"news","headline":"Названа причина, по которой в России не будут легализовывать оружие","headline_size":null,"headline_color":"","alternative_headline":"Познер назвал россиян безответственными","alternative_headline_size":null,"alternative_headline_color":"","list_headline":null,"announce":null,"published_at":"2019-08-06T11:22:48.000Z","updated_at":"2019-08-06T11:29:33.967Z","slug":"nazvana-prichina-po-kotoroi-v-rossii-ne-budut-legalizovyvat-oruzhie","link":"/news/techlife/nazvana-prichina-po-kotoroi-v-rossii-ne-budut-legalizovyvat-oruzhie-06-08-2019.htm","ad_label":null,"is_advertise":false,"is_ads_disabled":false,"is_premium":false,"is_comments_disabled":false,"is_has_contents":false,"is_visible":true,"wiki_tags":["bc"],"comments_count":44,"shares_count":18},"relationships":{"image":{"data":{"id":"78226e84-027d-4927-8775-ca73f9f9d68a","type":"image"}}}},{"id":"c0be480b-d61a-42f9-af58-f54a4d230f82","type":"topic","attributes":{"topic_type":"news","headline":"Россияне массово переходят с китайских ноутбуков на американские","headline_size":null,"headline_color":"","alternative_headline":"Лидером в этом направлении стала HP","alternative_headline_size":null,"alternative_headline_color":"","list_headline":null,"announce":"В России в начале этого года сокрушительно обвалился рынок ноутбуков. Причем сильнее всего пострадали такие категории товаров, как планшеты, работающие на базе операционной системы Windows.

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