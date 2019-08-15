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Ученые научат роботов чувствовать "боль"

Таким образом они планируют уменьшить затраты на восстановление хрупких помощников
Чтобы выполнять действия, требующие максимальной аккуратности, роботам нужны “руки” из особого материала, который очень напоминает желеобразный пластик. Но у такого типа манипулятором есть и свои недостатки. Так, они очень легко повреждаются, а потому назвать их сильно практичными сложновато. Но ученые, возможно, нашли решение этой проблемы.

Исследователи из Кембриджского и Брюссельского университетов взялись за усовершенствование мягких роборук. Они научили их ощущать повреждения, после чего роботы самолично начали восстанавливаться, без какой-либо помощи со стороны человека. Так, ученые уже разработали новый тип полимеров, которые восстанавливаются при повышенном нагреве, создавая тем самым новые связи. Процесс восстановления занимает от нескольких секунд до пары недель, в зависимости от степени повреждения.

Напомним, что на сегодняшний день только в Великобритании на ремонт роботов тратится более 400 млн долларов. Появление новой технологии может помочь избавиться от части расходов, говорят ученые.