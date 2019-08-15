Ученые научат роботов чувствовать "боль"

Исследователи из Кембриджского и Брюссельского университетов взялись за усовершенствование мягких роборук. Они научили их ощущать повреждения, после чего роботы самолично начали восстанавливаться, без какой-либо помощи со стороны человека. Так, ученые уже разработали новый тип полимеров, которые восстанавливаются при повышенном нагреве, создавая тем самым новые связи. Процесс восстановления занимает от нескольких секунд до пары недель, в зависимости от степени повреждения.
Напомним, что на сегодняшний день только в Великобритании на ремонт роботов тратится более 400 млн долларов. Появление новой технологии может помочь избавиться от части расходов, говорят ученые.