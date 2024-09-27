Ученые добились рекордной скорости переключения световых источников

Опубликовано 27 сентября 2024, 23:521 мин.
Ученые добились рекордной скорости переключения световых источниковНовые возможности для оптики и электроники
Международная команда ученых под руководством Технического университета Дрездена достигла значительного прогресса в области двухмерных материалов. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Photonics, они смогли добиться ультра-быстрого переключения между нейтральными и заряженными люминесцентными частицами в ультратонком материале.
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С помощью лазера на свободных электронах ученые создали экситоны, которые при взаимодействии с электронами образовывали трионы. После этого, используя терагерцовые импульсы, команда смогла разорвать связь между экситоном и электроном всего за несколько пикосекунд, что почти в тысячу раз быстрее предыдущих методов.
Это открытие дает новые перспективы для разработки компактных и высокоскоростных компонентов в области оптической обработки данных и сенсорных технологий. Ученые предполагают возможность создания модулей с быстрым переключением для оптической информации и детекторов в терагерцовом диапазоне.