Ученые добились рекордной скорости переключения световых источников

С помощью лазера на свободных электронах ученые создали экситоны, которые при взаимодействии с электронами образовывали трионы. После этого, используя терагерцовые импульсы, команда смогла разорвать связь между экситоном и электроном всего за несколько пикосекунд, что почти в тысячу раз быстрее предыдущих методов.

Это открытие дает новые перспективы для разработки компактных и высокоскоростных компонентов в области оптической обработки данных и сенсорных технологий. Ученые предполагают возможность создания модулей с быстрым переключением для оптической информации и детекторов в терагерцовом диапазоне.