Ученые доказали абсолютную бесполезность дорогих парфюмов

Команда из Имперского колледжа Лондона выявили пять самых популярных запахов среди людей: жасмин, мускус, бергамот, сандал и янтарь. “Большая цена еще не обязательно означает лучшие духи — некоторые из самых великих ароматов прошлого были относительно дешевыми по своей формуле. При этом также можно смешивать различное дорогостоящее сырье и получать какой-то ароматический беспорядок”, — говорится в заявлении исследователей в журнале PLOS ONE.

Исследование сравнивало онлайн-рейтинги духов и их ингридиентов. Сравнение показало, что герань и лаванда являются наиболее популярным сочетанием. Комбинация мускуса, ванили и индийского травяного ветивера была чрезвычайно популярна, но при этом в реальности крайне редко использовалась. То же самое можно сказать и про сочетание жасмина и мяты, которое, по словам авторов исследования, имело высокую оценку, но не получило большого распространения в парфюмерии. Зато математический анализ показал, что “цветочные” ноты, такие как герань, наоборот являются очень популярными.