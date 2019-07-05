Ученые доказали безвредность космической радиации

Исследование, опубликованное в издании Scientific Reports, не смогло связать воздействие космической радиации с повышенным риском смерти от вышеназванных причин. И это удивительный, если вообще не обнадеживающий результат, ведь прежде было принято считать, что космонавты из-за облучения в том числе умирают раньше положенного. Тем не менее, несмотря на положительные результаты исследования, ведущий автор работы, Роберт Рейнольдс из Mortality Research & Consulting, Inc., предупредил, что более длительные миссии вдали от защитного магнитного поля Земли, такие как миссия на Марс, могут быть опасными и могут сократить жизнь космонавта.