Ученые доказали, что COVID-19 появился естественным путем

Об это сообщает издание Zenodo. В ходе научной работы ученых из Австралии, Великобритании, Соединенных Штатов и 17 других стран, выяснилось, что коронавирус произошел в естественных условиях и является зоонозным заболеванием.

Исследователи не нашли доказательств того, что ранние случаи инфицирования COVID-19 имеют связь с Уханьским институтом вирусологии. В то же время, связь нашлась между инфицированием и рынками животных в Ухане. На естественную природу коронавируса намекает и то, что ему удалось мутировать самостоятельно, что увеличило его приспособляемость. Ученые также отметили, что ранее зафиксированные вспышки коронавирусных инфекций тоже имеют зоонозное происхождение.