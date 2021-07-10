Ученые доказали, что COVID-19 появился естественным путем

Наука и технологии
Сегодня в 10:51
Ученые доказали, что COVID-19 появился естественным путемА не в лабораторных условиях
Международная команда ученых провела исследование, по результатам которого специалисты пришли к выводу, что коронавирус зародился естественным путем, а не в результате лабораторных экспериментов.
Об это сообщает издание Zenodo. В ходе научной работы ученых из Австралии, Великобритании, Соединенных Штатов и 17 других стран, выяснилось, что коронавирус произошел в естественных условиях и является зоонозным заболеванием.
Исследователи не нашли доказательств того, что ранние случаи инфицирования COVID-19 имеют связь с Уханьским институтом вирусологии. В то же время, связь нашлась между инфицированием и рынками животных в Ухане. На естественную природу коронавируса намекает и то, что ему удалось мутировать самостоятельно, что увеличило его приспособляемость. Ученые также отметили, что ранее зафиксированные вспышки коронавирусных инфекций тоже имеют зоонозное происхождение.