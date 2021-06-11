Ученые доказали, что любое количество алкоголя снижает шансы забеременеть

Как выяснилось, влияние это существенное. В рамках исследования специалисты изучили данные более 400 женщин в возрасте от 19 до 41 года. Отслеживание количество выпитого алкоголя производилось благодаря ежедневным дневникам. Помимо прочего участницы сдавали анализы в первый и второй день каждого менструального цикла. Данное исследование продолжалось больше года. Отмечается, что злоупотреблением алкоголя ученые считали потребление более шесть единиц алкоголя в течение семи дней, тогда как умеренным потреблением было названо потребление от трех до шести единиц в неделю. Одна единица соответствует 10 граммам чистого алкоголя.

В результате было установлено, что злоупотребление алкоголя существенно снижает вероятность забеременеть. Кроме того, выяснилось, что у женщин, которые позволяют себе умеренное количество спиртного в последние две недели менструального цикла, на 44% ниже шансы зачать ребенка. В целом же пристрастия к спиртному уменьшает шансы забеременеть на 49%, а при чрезмерном потреблении то шансы забеременеть становятся на 61% ниже.