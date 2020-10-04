Ученые доказали, что младенцы лучше справляются с болью на руках у матери

Для исследования ученым необходимо было участие 27 младенцев до четырех месяцев. Так, у детей фиксировалась активность мозга с помощью электроэнцефалографии по время забора крови из пятки на анализ. Причем часть детей находились в этот момент отдельно от матери, тогда как некоторые находились на руках родителя. Несмотря на то, что всем участникам исследования было неприятно в момент забора крови, что отслеживалось по активности мозга, так называемые “болевые” волны были слабее у тех, кто находился на руках у родителей.

Ученые отметили, что боль все младенцы ощущали одинаковую, однако родительские прикосновения побуждали их лучше с ней справляться. Кроме того, исследователи отметили, что на руках у матери дети немного меньше строили гримасы от боли, а также имели более спокойное сердцебиение.