Ученые доказали, что на виртуальных собеседованиях кандидаты получают более низкие оценки

Для того, чтобы узнать, как влияет на восприятие кандидатов дистанционность интервью, исследователи провели эксперимент. Так, один член комитета по найму задавал вопросы кандидату лично, тогда как другой наблюдал за собеседованием не задавая вопросов, в то время как третий был наблюдателем через видеосвязь. В ходе данной работы исследователи изучили более 20 собеседований с участием 84 человек. Так, специалисты анализировали впечатления от соискателей, способность потенциальных сотрудников к проявлению эмоций, а также планированию, общению. Изучалось также сколько внимания уделялось кандидатам.

Выяснилось, что при видеонаблюдении работодатели оценивали кандидатов заметно хуже, причем по всем параметрам. Так, после личного собеседования кандидаты оценивались как “опытные” и “умные”, в то время как после виртуального они были названы “неподготовленными” и не имеющими энтузиазма.