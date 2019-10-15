Ученые доказали, что однолюбы среди животных и птиц живут дольше

”Как-то раз я поймал птицу, положил ее в специальную сумку и отнес обратно на станцию ​​кольцевания. Всю дорогу до самой станции ее партнер следовал за нами, зовя пойманную птицу. Он с нетерпением ждал на соседнем дереве момента, когда я выпущу самку. После того, как я сделал это, пара улетела вместе. Подобные вещи случаются и во многих других видах, так как между представителями разных полов образуется крепкая пара и эмоциональная связь”, — рассказал биолог из Чикаго Тревор Прайс. По его словам, именно подобная связь способна помогать животным в критических ситуациях.

Напомним, что это не первый подобный эксперимент. Ученые еще 80-х годах прошлого века проводили исследования, в рамках которого изучали связь между эмоциональной привязанностью животных друг к другу и тем, как успешно они заботятся о своем потомстве.