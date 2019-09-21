Ученые доказали, что отказ от курения не улучшает аппетит

”В этом исследовании мы обнаружили, что мотивы для сигарет, продуктов питания и воды не очень сильно взаимодействуют. Результаты показывают, что воздержание от курения не влияет на потребность в еде и воде”, - рассказала профессор Empire Innovation Стивен Тиффани.

Согласно новым исследования специалистов, еда не становится привлекательней в те моменты, когда курильщик находится вне табачного дыма и не имеет возможности курить.”Если вы находитесь в самолете и не можете курить, вы вряд ли будете тратить больше денег, чем обычно, на закуски”, - аргументирует Тиффани.