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Ученые доказали, что отказ от курения не улучшает аппетит

Исследователи не перестают бороться с заблуждениями
Существует мнение, что люди, которые пытаются бросить курить с большой вероятностью выберут еду как альтернативу сигарете. Однако исследование, проведенное учеными из Университета Буффало выявило, что воздержание от курение не сильно влияет на аппетит.

”В этом исследовании мы обнаружили, что мотивы для сигарет, продуктов питания и воды не очень сильно взаимодействуют. Результаты показывают, что воздержание от курения не влияет на потребность в еде и воде”, - рассказала профессор Empire Innovation Стивен Тиффани.

Согласно новым исследования специалистов, еда не становится привлекательней в те моменты, когда курильщик находится вне табачного дыма и не имеет возможности курить.”Если вы находитесь в самолете и не можете курить, вы вряд ли будете тратить больше денег, чем обычно, на закуски”, - аргументирует Тиффани.

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