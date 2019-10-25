Ученые доказали, что ожирение опаснее для женщин, чем для мужчин

Так, исследователи изучили причинно-следственные связи с использованием генетических данных 228,5 тыс женщин и 19,5 тыс мужчин. В результате анализа было обнаружено, что ожирение вносит свой вклад в список проблем со здоровьем, включая ишемическую болезнь сердца, диабет, инсульт и так далее. Но что интересно, в то время как ожирение вызывает диабет второго типа как у женщин, так и у мужчин, женщины были более подвержены развития диабета данного типа по сравнению с мужчинами.

”Это исследование показывает, насколько вредным может быть ношение избыточного веса для здоровья человека, и что женщины и мужчины при этом могут страдать от различных заболеваний”, — рассказала соавтор исследования Дженни Кенсин.