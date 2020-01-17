Ученые доказали, что реклама заставляет людей чувствовать себя неполноценными

Для того, чтобы составить полную картину, исследователи изучили результаты опросов об удовлетворенности жизнью среди более чем 900 тыс людей из 27 различных европейских стран. В качестве временного промежутка для изучения были выбраны с 1980 до 2011 года.

”Наш анализ показывает: если вы удвоите расходы на рекламу, это приведет к снижению удовлетворенности жизнью на 3%. Это примерно половина снижения показателя у человека, который пережил развод. Или примерно треть снижения у человека, который стал безработным”, — рассказал соавтор исследования профессор экономики и поведенческих наук Эндрю Освальд.