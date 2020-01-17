Наука и технологии
Сегодня 11:32
Ученые доказали, что реклама заставляет людей чувствовать себя неполноценными
Впрочем, ничего удивительного
В сети появилась информация о том, что исследователям из Университета Уорика в Великобритании удалось выяснить, что люди становились тем менее счастливыми, чем выше были затраты на рекламу в стране, где они проживали.
Для того, чтобы составить полную картину, исследователи изучили результаты опросов об удовлетворенности жизнью среди более чем 900 тыс людей из 27 различных европейских стран. В качестве временного промежутка для изучения были выбраны с 1980 до 2011 года.
”Наш анализ показывает: если вы удвоите расходы на рекламу, это приведет к снижению удовлетворенности жизнью на 3%. Это примерно половина снижения показателя у человека, который пережил развод. Или примерно треть снижения у человека, который стал безработным”, — рассказал соавтор исследования профессор экономики и поведенческих наук Эндрю Освальд.