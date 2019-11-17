Ученые доказали, что соблюдение поста продлевает жизнь

В исследовании приняли участие порядка 2001 пациентов, которые перенесли катетеризацию сердца. В рамках эксперимента ученые наблюдали за участниками в течении 4,5 лет, выяснив, что те пациенты, которые соблюдали регулярные голодовки имели большую выживаемость по сравнению с теми, кто этого не делал.

Также было установлено, что регулярно занимающиеся прерывистым голоданием люди с меньшей вероятностью будут иметь проблемы с сердечной недостаточностью. ”Это еще один пример того, что регулярный пост может привести к улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни”, - сообщил Бенджамин Хорн, доктор наук, главный автор исследователь исследования и директор по сердечно-сосудистой и генетической эпидемиологии в Intermountain Heart Institute.