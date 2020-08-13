Ученые доказали, что улыбка заставляет разум быть позитивным

”В нашем исследовании мы обнаружили, что когда вы с силой тренируетесь улыбаться, это стимулирует миндалевидное тело - эмоциональный центр мозга, - который высвобождает нейротрансмиттеры, чтобы поддерживать эмоционально позитивное состояние. Для психического здоровья это имеет интересные последствия”, - поделился доктор Мармолехо-Рамос. По словам специалиста, если ваши мускулы выражают счастье - у вас увеличивается вероятность восприятия мира в позитивном ключе.

Он также отметил, что если люди способны обманывать мозг, заставляя его воспринимать определенные стимулы как положительные, тогда люди, в теории, способы эксплуатировать это и для улучшения психического здоровья.