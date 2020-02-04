Ученые доказали, что употребление мяса приводит к сердечным заболеваниям

Для проведения своего исследования, ученые изучили данные о 29 682 человек, чей средний возраст составлял 53,7 года. Из них 44,4% были мужчины, а все, что ученым необходимо было знать об их рационе, испытуемые предоставляли добровольно.

По итогу специалисты выяснили, что употребление в неделю хотя бы двух порций красного и обработанного мяса повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний аж на 3-7%! Причем риск возникает даже при употреблении мяса птицы, но никак не касается рыбы.