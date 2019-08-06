Ученые доказали, что вентиляторы только лишь усиливают жару

Для своего эксперимента ученые привлекли 12 здоровых мужчин. Их одели в шорты и попросили сидеть в комнате по два часа, испытывая их в четырех очень неприятных сценариях.

Для первой пары сценариев комната была нагрета до 40 градусов по Цельсию, с относительной влажностью воздуха 50%. В оставшихся двух сценариях помещение было нагрето до 47 градусов по Цельсию с относительной влажностью воздуха 10%. Половину из положенного времени мужчины сидели перед типичным электрическим вентилятором.

По сообщению ученых, испытуемые мужчины сообщили, что чувствовали себя вдвое комфортнее в горячей и влажной комнате при включенном вентиляторе, чем когда его не было. Но когда вентилятор включался в горячей и сухой комнате, мужчины чувствовали себя хуже, чем когда вентилятора при таких условиях не было. Из всего этого исследователи сделали вывод, что вентилятор может помочь остыть в жаркие и влажные дни, но в жарких и сухих условиях он может создать еще менее комфортную обстановку, а порой даже навредить здоровью.