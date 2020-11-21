Ученые доказали, что возраст не влияет на эффективность похудения

В ходе исследования специалисты рандомно отобрали 242 пациентов, страдающих от ожирения, разделив их на две группы - люди в возрасте до 60 лет и от 60 до 78 лет. Так, ученые сопоставляли показания пациентов на предмет потери веса. У каждого человека измерялся вес до и после того, как они изменили образ жизни в попытках сбросить лишний вес.

Выяснилось, что показания в обеих группах были статистически равнозначны. То есть после изменения образа жизни люди в возрасте 60 лет и старше уменьшились в весе на 7,3% тогда как люди до 60 лет - на 6,9%. Отмечается, что представители обеих групп посвятили одинаковое количество времени проекту по снижению веса.

”Снижение веса важно в любом возрасте, но по мере взросления у нас с большей вероятностью разовьются сопутствующие заболевания, связанные с ожирением. Многие из них они похожи на эффекты старения, поэтому вы можете утверждать, что важность потери веса возрастает по мере того, как мы становимся старше, и это то, что мы должны принять”, - поделился ведущий автор исследования, доктор Томас Барбер из Медицинской школы Уорика при Университете Уорика.