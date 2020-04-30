Ученые доказали эффективность лекарства от Эболы при борьбе с коронавирусом

Так, испытания препарата под названием ремдесивир показали, что оно способно снижать проявление симптомов новой инфекции с 15 дней до 11. При этом эксперты также отмечают, что в случае, если результаты работы ученых получат полновесное подтверждение, то это станет ”фантастическим успехом” в вопросе борьбы с пандемией. Так, лекарство от Эболы сумеет спасти многие жизни, а также разгрузить медицинские учреждения, которые сейчас, мягко говоря, переполнены.

Но стоит отметить, что у ремдесивира имеются и негативные стороны: так, у экспертов вызывает существенные вопросы тот факт, что у них на руках имеются достаточно противоречивые данные о смертности пациентов, принимавших его.