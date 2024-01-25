Ученые доказали невозможность разработки стабильного алгоритма ИИ

Несмотря на достижения в области ИИ, представленные такими моделями, как ChatGPT, способными интерпретировать медицинские снимки точнее, чем врачи, и обеспечивать более безопасное вождение, чем человек, даже самые сложные алгоритмы имеют уязвимости.

Ученые во главе с профессором Амиром Йегудайоффом утверждают, что ИИ ограничен в возможностях работы с реальными сценариями. Например, в контексте автономных автомобилей, считывающих дорожные знаки, если надписи на знаках добавляют люди, водители-люди обычно не отвлекаются. Однако ИИ из-за расхождений с обученными данными может легко отвлечься.

Профессор Амир Иегудайофф отметил, что в реальной жизни существуют различные шумы, которые люди умеют игнорировать, в то время как машины сбиваются с толку.