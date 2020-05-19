Ученые доказали опасность людей, болеющих коронавирусом бессимптомно

Для этого они провели анализ комнат, в которых жили двое молодых людей, вернувшихся в Китай из-за границы и у которых был обнаружен коронавирус, протекающий без каких-либо заметных симптомов. Так, приблизительно через три часа после диагноза исследователи взяли образцы с различных поверхностей из комнат их проживания. В результате им удалось выяснить, что несмотря на отсутствие у молодых людей лихорадки и прочих проявлений заболевания, они все же оставляли вирусные частицы на тех поверхностях, до которых дотрагивались.

В результате, исследователи пришли к выводу, что для избежания передачи патогена через контакт с поверхностями, загрязненными подобными зараженными, необходимо периодически проводить генеральную влажную уборку, а также правильно стирать одежду, не встряхивать ее и максимально тщательно сушить.