Ученые доказали опасность общественных туалетов

Специалисты отмечают, что немалая часть туалетов имеет крайне плохую вентиляцию. Как пишет РИА ФАН, из-за этого вредные мелкие частицы оставались в воздухе как минимум 20 секунд после непосредственно смыва.

Что интересно, на количество вредных веществ никак не влияло открытие или закрытие крышки. По словам учёных, открытое ими явление опасно как минимум потому, что среди распыляемых частиц могут находиться опасные для здоровья человека вирусы.

Решение вопроса достаточно простое. Эксперты заявляют, что улучшить ситуацию можно элементарно исправив систему вентиляции в подобных помещениях.