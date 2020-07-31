Ученые доказали повышение продуктивности после принятия холодного душа

По словам специалиста, воздействие низких температур как бы “включает” симпатическую нервную систему, которая, в свою очередь, ответственна за непроизвольную реакцию на опасность. Таким образом, принятие холодного душа способно посылать мозгу электрические импульсы от периферических нервов, тем самым активизируя внимательность человека.

Напомним, что ранее в сети появлялось еще одно интересное исследование, в рамках которого специалистам удалось доказать, что добиваться целей людям помогает не только самоконтроль, но также и гедонизм, то есть занятие любимым делом.