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Ученые доказали повышение продуктивности после принятия холодного душа
Не стоит забывать и о заряде бодрости от данной процедуры
Как стало известно, ученым удалось доказать, что после принятия холодного душа происходит повышение продуктивности. Об этом рассказал психиатр и сотрудник Медицинской школы Гарварда Эшвини Надкарни.
По словам специалиста, воздействие низких температур как бы “включает” симпатическую нервную систему, которая, в свою очередь, ответственна за непроизвольную реакцию на опасность. Таким образом, принятие холодного душа способно посылать мозгу электрические импульсы от периферических нервов, тем самым активизируя внимательность человека.
Напомним, что ранее в сети появлялось еще одно интересное исследование, в рамках которого специалистам удалось доказать, что добиваться целей людям помогает не только самоконтроль, но также и гедонизм, то есть занятие любимым делом.