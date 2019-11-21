Ученые доказали склонность людей покупать ненужные вещи со смартфонов

”Проблема заключается не в размере экрана. Фактически данный момент тесно связан с тем фактом, что сайты, настроенные для мобильного просмотра, уменьшают объем информации, предлагаемой на странице результатов, а потому требуют больших действий для поиска информации на сайте. Сайты, настроенные для просмотра на ПК, сразу дают больше информации пользователю”, — рассказал профессор руководитель лаборатории мобильного поведения и сотрудник департамента промышленной инженерии и управления Университета имени Бен-Гуриона Лиор Финк.

Напомним, что в прошлом году на смартфоны пришлось около 47% трафика при покупках в интернет-магазинах во время “Черной пятницы”. Помимо этого именно 2018 год стал первым годом, когда сумма онлайн-покупок со смартфонов в США составила более 2 млрд долларов.