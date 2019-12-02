Ученые доказали связь между бедностью и болезнями сердца

Так, в рамках совместной работы, ученые из Швейцарии, Финляндии, Италии, Великобритании, Франции и Португалии провели анализ данных, которые ранее предоставили более 100 тыс человек. В конечном итоге исследователи пришли к выводу, что в 13,4% случаях связь между высокой занятостью и ишемической болезнью сердца вызвана достаточном высоким уровнем недосыпания. Что интересно, данный фактор оказал куда большее влияние на мужчин, чем на женщин. Ученые пишут о том, что более бедные слои населения вынуждены работать по вахтовому графику, что негативно сказывается на их графике сна и приводит к дальнейшим необратимым проблемам со здоровьем.

По словам ученых, женщины чаще всего находятся в состоянии перманентного стресса и напряжения, в связи с чем какого-либо повышения риска заболеваний сердца с увеличением занятости у женщин не особо-то и заметно, если сравнивать их с мужчинами.